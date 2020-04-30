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Парикмахерским в Татарстане запретили оказывать дополнительные услуги помимо стрижки

10:26, 30.04.2020
Парикмахерским в Татарстане запретили оказывать дополнительные услуги помимо стрижки
Фото: realnoevremya.ru

Оказание дополнительных услуг в парикмахерских Татарстана запрещено, сообщил заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов на пресс-конференции, посвященной принятым ограничительным мерам в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

«С 20 апреля была разрешена работа именно парикмахерских. Допуслуги запрещены — только парикмахерские услуги. Также уточню, что для осуществления деятельности наличие видеонаблюдения в парикмахерских необязательно», — рассказал он.

Напомним, с 20 апреля в Татарстане возобновили работу парикмахерские.

ОбществоБизнесУслуги Татарстан
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