Парикмахерским в Татарстане запретили оказывать дополнительные услуги помимо стрижки

Оказание дополнительных услуг в парикмахерских Татарстана запрещено, сообщил заместитель министра юстиции РТ Айнур Галимов на пресс-конференции, посвященной принятым ограничительным мерам в период распространения новой коронавирусной инфекции в республике.

«С 20 апреля была разрешена работа именно парикмахерских. Допуслуги запрещены — только парикмахерские услуги. Также уточню, что для осуществления деятельности наличие видеонаблюдения в парикмахерских необязательно», — рассказал он.

Напомним, с 20 апреля в Татарстане возобновили работу парикмахерские.

