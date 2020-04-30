Фармацевтические компании предупредили о росте цен на лекарства

В России могут вырасти цены на лекарства. Некоторые препараты и вовсе могут исчезнуть с прилавков.

Резкий скачок стоимости фармацевтических субстанций и выпускаемых из них препаратов ожидается из-за резкого роста тарифов на перевозку. В российском фармацевтическом производстве в значительной степени используются импортные субстанции, передают «Ведомости». Так как пассажирское авиасообщение прекращено, цена на перевозку субстанций и лекарств выросла в 5—6 раз.

По словам президента компании–производителя субстанций «Активный компонент» Александра Семенова, повышение тарифов на перевозки приводит к росту цен на субстанции, реактивы и другое сырье. В результате некоторые препараты и вовсе могут уйти с рынка, например парацетамол и азитромицин.

Ранее Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, в частности расширен список возможных препаратов.

