В ВОЗ назвали условия, по которым можно ослабить ограничения, введенные из-за пандемии

Всемирная организация здравоохранения считает, что ослабление ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса в России возможно при условии сокращения темпов роста числа инфицированных. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович.

По словам Вуйнович, хорошим показателем является снижение случаев заражения. За этим необходимо «следить в следующие две недели». Затем будут ослабляться ограничительные меры, передает «Коммерсант».

Ранее Путин объявил о постепенном снятии ограничений с 12 мая.

