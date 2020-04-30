В Казани суд рассмотрит дело сбежавшего с места смертельного ДТП водителя бензовоза

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП в Казани, произошедшем в декабре 2018 года. Дело сбежавшего с места виновника аварии рассмотрит Советский райсуд Казани.

По данным следствия, 18 декабря 2019 года водитель бензовоза сел за руль несмотря на то, что незадолго до этого его лишили прав, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Мужчина выехал на встречную полосу на улице Мира и врезался в Volkswagen Golf. От удара легковую иномарку отбросило на «Газель», водитель автомобиля скончался от полученных травм. Сам же виновник аварии скрылся.

Напомним, после происшествия, полиция объявила план «Перехват», чтобы найти водителя бензовоза.