Подмосковный НТЦ «Альфа-М» потребовал от Зеленодольского завода им. Горького более 35 млн рублей

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АО «НТЦ Альфа-М» из подмосковного Раменского обратилось в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с Зеленодольского завода им. Горького 35,4 млн рублей.

Иск поступил во вторник, 28 апреля, следует из материалов суда. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

НТЦ «Альфа-М» специализируется на разработке оптических систем посадки вертолетов на корабельные взлетно-посадочные площадки. Зеленодольский завод указан как одно из предприятий, в кооперации с которыми работает НТЦ.