Минниханов проверил, как строится новый детский сад в Тукаевском районе

В среду президент Татарстана Рустам Минниханов совершил рабочую поездку в Тукаевский район. Там он ознакомился с ходом строительства детского сада на 140 мест в деревне Азьмушкино.

Детский сад планируется сдать уже в июле 2020 года, передает пресс-служба президента РТ. Сейчас недалеко от деревни в поселке Новый действует детсад на 95 мест, который посещают 100 детей.

Также Минниханов посетил животноводческий комплекс ООО «Гигант» на 500 голов, введенный в эксплуатацию в начале года. Он ознакомился с ходом весенне-полевых работ на полях района, пообщался с механизаторами, сельхозпроизводителями.

Кроме того, президент республики встретился с волонтерами Тукаевского района, которые присоединились к акции «Помощь рядом». В рамках проекта нуждающимся в районе планируется раздать более 600 продуктовых наборов.

Напомним, что сегодня президент Татарстана также побывал в Набережных Челнах. Он посетил новый блок инфекционной больницы автограда.