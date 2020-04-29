Минниханов заявил, что нельзя допускать очаги коронавируса на предприятиях

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочей поездкой в Набережные Челны. Там он ознакомился с производством специальных противоэпидемических костюмов, организованном в одном из цехов КАМАЗа.

Сейчас на предприятии безостановочное производство обеспечивают порядка 25 тыс. человек, более 9 тыс. сотрудников переведены на удаленную работу.

Отмечается, что на заводе предприняты все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологической ситуации и по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня особенно важно обеспечить безопасность трудовых коллективов. ПАО «КАМАЗ» — пример серьезного подхода к профилактике распространения коронавирусной инфекции. Крупные предприятия находятся в зоне риска, мы уже фиксируем очаги заражения на некоторых объектах. Это — недопустимо. Повторяю: руководители несут персональную ответственность за безопасность и здоровье людей. Я обратился к Роспотребнадзору по РТ — необходимо строго следить за ситуацией и привлекать таких руководителей к ответственности», — отметил глава республики.

Сейчас на КАМАЗе развернуто производство защитных масок и дезинфицирующих средств. Произведенная продукция распределяется внутри самой компании, а также безвозмездно передается в медучреждения, сообщает пресс-служба президента РТ.