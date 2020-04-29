В Татарстане с нарушителей природоохранного законодательства уже взыскали 23 млн рублей

В этом году пресекли свыше 1,9 тыс. нарушений природоохранного законодательства, более 700 из них — в области обращения с отходами производства. Об этом рассказал на брифинге министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

Более 1,8 тыс. административных протоколов составили по этим правонарушениям. Со злостных нарушителей взыскали 23 млн рублей штрафов (в области обращения с отходами — 4,8 млн рублей).

Ранее в Казани инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку на улице Автосервисной в Кировском районе города. Ее площадь составила 2 000 кв. м.