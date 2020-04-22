В Казани экологи нашли незаконную свалку в Кировском районе
В Казани инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку на улице Автосервисная в Кировском районе города. Ее площадь составила 2 000 кв. м.
О свалке в министерство сообщили неравнодушные жители, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.
По данным проверки, в овраг ссыпались строительные отходы. Сейчас сотрудники министерства устанавливают собственника участка.
«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления влечет административную ответственность», — пояснил инспектор территориального управления Фандус Мухаммадиев.Общество Татарстан
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