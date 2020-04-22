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В Казани экологи нашли незаконную свалку в Кировском районе

12:12, 22.04.2020
В Казани экологи нашли незаконную свалку в Кировском районе
Фото: eco.tatarstan.ru

В Казани инспекторы Минэкологии РТ обнаружили незаконную свалку на улице Автосервисная в Кировском районе города. Ее площадь составила 2 000 кв. м.

О свалке в министерство сообщили неравнодушные жители, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

По данным проверки, в овраг ссыпались строительные отходы. Сейчас сотрудники министерства устанавливают собственника участка.

«Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе отходов производства и потребления влечет административную ответственность», — пояснил инспектор территориального управления Фандус Мухаммадиев.

Общество Татарстан
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