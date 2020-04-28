Казанская компания стала партерном Ozon и сможет привлекать продавцов на площадку

Онлайн-ретейлер Ozon запустил проект по обучению российских предпринимателей работе в интернете. После трех вебинаров на маркетплейс пришли более 100 продавцов, пять компаний из регионов решили стать технологическими партнерами площадки.

Среди них одна компания из Казани, сообщает пресс-служба Ozon. Партнеры смогут самостоятельно привлекать потенциальных продавцов на маркетплейс, оказывать им услуги по заведению товаров и сопровождать их бизнес в новом канале продаж.

По данным Ozon, на площадке размещаются уже несколько сотен татарстанских производителей и продавцов.

«Созданная Ozon школа — возможность в короткие сроки масштабировать сервисы для продавцов, еще больше развить свою логистическую инфраструктуру за счет сотрудничества с региональными предпринимателями, и тем самым увеличить свою долю на рынке» — говорит Федор Вирин, партнер Data Insight и один из лекторов образовательной программы Ozon.