Минниханов оценил важность движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!»

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с активистами, помогающими жителям республики в период самоизоляции и пандемии коронавируса. Ему рассказали о создании в РТ движения «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!».

Это движение должно объединить усилия общественных организаций, добровольцев, бизнеса и властей для поддержки граждан, оказавшихся сегодня в трудных условиях, передает пресс-служба президента РТ.

Одним из инициаторов создания движения выступила директор центра образования «Егоза» Наталья Реснянская. Во встрече также приняли участие представитель компании «Казань Экспресс» Айрат Сунгатуллин, защитник ХК «Ак Барс» Альберт Яруллин и другие активисты.

«Я очень благодарен всем неравнодушным людям, которые стараются поддержать тех, кто сегодня больше всего нуждается в помощи. Очень важно, что в такое тяжелое время мы можем мобилизоваться для такого благородного дела», — сказал Минниханов.

Он добавил, что в Татарстане более 55 тысяч нуждающихся жителей получат специальные продуктовые наборы в рамках специальной программы.