В Татарстане бывшего директора УК осудили за сокрытие налогов на 5,6 млн рублей

В Альметьевске осудили 40-летнего бывшего директора ООО «УК Ашале», обвиняемого в сокрытии налогов.

Установлено, в период с февраля по июнь 2019 года подсудимый, зная о наличии у организации просроченной задолженности по налогам на общую сумму свыше 3,6 млн рублей, направил своим дебиторам распорядительные письма, на основании которых производились расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Таким образом, руководитель организации скрыл более 5,6 млн рублей, сообщает прокуратура РТ.

Свою вину мужчина полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.