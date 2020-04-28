На какие дороги в Татарстане потратят 5 миллиардов

Ремонт улиц, сельских и дачных дорог

Сегодня на брифинге в кабмине РТ рассказали о дорожных работах на 2020 год. Министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин сообщил, что предприятия отрасли работают в штатном режиме. Даже на фоне экономического кризиса бюджеты на ремонт и строительство дорог не урезаются. По этому нацпроекту в 2020 году планируется выполнить работы на общую сумму свыше 5 млрд рублей (2,6 млрд из федерального и 2,4 млрд из республиканского бюджета).

— На данном этапе все обязательства, которые брала республика, выполняются в полном объеме. Что касается нацпроектов, все соглашения подписаны, здесь нет никаких секвестирований, возможно, что появятся еще программы дополнительного строительства мостов и путепроводов. В будущее смотрим с оптимизмом, — подчеркнул Ленар Сафин.

Вот что запланировано сделать в Татарстане по ремонту дорожно-уличной сети:

На 380 улицах протяженностью 150 км уложат щебеночно-песчаное покрытие в сельских населенных пунктах.

Отремонтируют асфальтобетонное покрытие на 340 улицах протяженностью 312 км.

На средства муниципалитетов отремонтируют 300 улиц протяженностью 120 км. Сюда войдут подъездные пути к социально значимым объектам: 226 медицинским учреждениям, 463 школам, 410 детсадам и еще 280 объектам.

Планируется обустроить 30 подъездов к фермерским хозяйствам (общей протяженностью 30 км) и отремонтировать 28 дорог к садовым обществам (25 км).

Ленар Сафин сообщил, что предприятия отрасли работают в штатном режиме. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Ремонт дорог в Казани и подъезд к аэропорту

В этом году в Казанской агломерации отремонтируют 28 дорожных объектов протяженностью 91,7 км. 40 километров из них — это будут 10 объектов в Казани (например, улицы Зорге, Патриса Лумумбы, Гвардейская, Болотникова, Тэцевская, проспект Победы). Оставшийся 51 км (18 объектов) — региональные дороги. На это потратят почти 2,5 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд из федерального бюджета и миллиард из республиканского.



— Объекты планируем с перспективой. Хотим в этом году начать реализацию подъезда к аэропорту. Он растет — видим интенсивность движения, растет и население Казани, и число ее гостей. Создается ситуация некоторой аварийности, поэтому видим необходимость ремонта этого подъезда. Должен быть красивый вход, ворота в Казань, — рассказал начальник ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов.

Ленар Сафин отчитался о том, что строительство Большого Казанского кольца идет в соответствии с жестким графиком. «Работы на втором участке, от Борисковской до Тихорецкой, идут полным ходом, строим мост, чтобы трамвай был закольцован».

— Ведем проектные работы по строительству дороги от улицы Несмелова до Адмиралтейского пруда. Их стоимость составляет 494 млн рублей — это первый этап дороги до ЖК «Серебряный бор». Следующий этап — от Адмиралтейского пруда и до жилого комплекса, соединения с трассой М-7 у нас нет. Планируется реконструкция улицы Максимова. Также будет запроектирована дорога на Вознесенском тракте, который тоже нужен городу — еще одна магистраль соединит центр с проспектом Победы, улицей Фучика, — перечислил новые городские проекты председатель Комитета внешнего благоустройства Казани Игорь Куляжев.

Ленар Сафин отчитался о том, что строительство Большого Казанского кольца идет в соответствии с жестким графиком. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Укрощение заборостроительства

По словам Ленара Сафина, особое внимание его ведомство уделяет безопасности дорожного движения в местах концентрации ДТП — в 2019 году выявили 101 такое место.

Вот что собираются сделать в 2020-м, чтобы повысить безопасность дорог (совместно с ГИБДД и МВД РТ):

в девяти районах построят тротуары,

75 километров (45 разных участков) осветят электрическими фонарями,

установят 86 км металлического ограждения на 33 участках,

в 31 муниципальном районе республики на дорогах появятся «лежачие полицейские».

Игорь Куляжев пояснил и такую наболевшую тему, как «озаборивание» Казани:

— Это продиктовано именно безопасностью дорожного движения. Ограждения защищают пешеходов, чтобы они не выходили на проезжую часть. Автомобили могут снести и мини-маркет, и остановочный пункт. Выбор мест, где стоят заборы, продиктован участками концентрации ДТП, ограждения дают большой эффект. Кого-то напрягают эти ограждения. Раньше они были с обеих сторон от трамвайных путей. Теперь четыре ряда ограждений убираем (в частности, при строительстве БКК) и оставляем их только между трамвайными путями, с точки разумности будем делать и такие вещи, — добавил он.

Игорь Куляжев пояснил и такую наболевшую тему, как «озаборивание» Казани. Фото mindortrans.tatarstan.ru

Железная дорога соединит вокзалы

Ленар Сафин сообщил, что проект ВСМ пока положили на полку, но сейчас в планах другие направления, связанные с Горьковской железной дорогой.

— Закончили проектирование съезда — это один из участков Большого Казанского кольца. Следующий этап — мы выйдем на подписание соглашения, и электропоезд, который ходит по маршруту Аэропорт — Казань-1, будет ходить и на Казань-2, что позволит соединить эту ветку с веткой метрополитена.

По словам министра, железнодорожная кольцевая вокруг Казани — «это финансово емкий проект. Необходимо строительство дополнительных путей, чтобы разгрузить Транссиб, и первый участок со съездом в Аракчино, возможно, уже начнет строиться со следующего года. Съезд в Аракчино до Казани-2 — этот участок позволит открыть сообщение между аэропортом и железнодорожным вокзалом Казань-2».

Екатерина Аблаева