В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19
В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19.
Таким образом, в республике число пациентов с коронавирусом достигло 697.
За сутки выздоровело трое пациентов. За все время вылечились 78 людей, от коронавирусной инфекции умер один пациент.
За последние сутки в России подтверждены 6 411 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены в 83 регионах.
Всего в России зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах. 8 456 человек уже выздоровели.
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