В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19

В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19.

Таким образом, в республике число пациентов с коронавирусом достигло 697.



За сутки выздоровело трое пациентов. За все время вылечились 78 людей, от коронавирусной инфекции умер один пациент.

За последние сутки в России подтверждены 6 411 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены в 83 регионах.



Всего в России зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах. 8 456 человек уже выздоровели.

