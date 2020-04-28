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В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19

10:53, 28.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане зафиксировали 65 новых случаев COVID-19.

Таким образом, в республике число пациентов с коронавирусом достигло 697.

За сутки выздоровело трое пациентов. За все время вылечились 78 людей, от коронавирусной инфекции умер один пациент.

За последние сутки в России подтверждены 6 411 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Заболевшие выявлены в 83 регионах.

Всего в России зарегистрировано 93 558 заболевших в 85 регионах. 8 456 человек уже выздоровели.

ОбществоМедицина Татарстан
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