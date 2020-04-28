Власти рассказали о результатах теста на COVID-19 у прибывших из-за рубежа в Казань

У всех 27 человек, прибывших из Бали первичный анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Результаты анализов туристов из Дубая еще не пришли. У прибывших из Таиланда повторный результат теста показал отрицательный результат.

Напомним, вчера в Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых подтвержденных случаев в республике достигло 632. 75 пациентов выздоровели, летальных случаев нет.

