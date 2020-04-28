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Власти рассказали о результатах теста на COVID-19 у прибывших из-за рубежа в Казань

10:29, 28.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Власти рассказали о результатах теста на COVID-19 у прибывших из-за рубежа в Казань
Фото: realnoevremya.ru

У всех 27 человек, прибывших из Бали первичный анализ на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат, об этом сообщила пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Результаты анализов туристов из Дубая еще не пришли. У прибывших из Таиланда повторный результат теста показал отрицательный результат.

Напомним, вчера в Татарстане выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых подтвержденных случаев в республике достигло 632. 75 пациентов выздоровели, летальных случаев нет.

ОбществоМедицина Татарстан
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