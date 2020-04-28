Пентагон официально опубликовал три видео с НЛО
Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи, сделанных с бортов боевых самолетов. На этих роликах можно заметить непонятные объекты, которые эксперты квалифицируют как «неопознанные воздушные явления».
В Пентагоне отмечают, что записи уже утекли в Сеть и ВМС США даже признавали подлинность видео.
Подчеркивается, что тщательный анализ роликов не выявил никаких элементов, угрожающих нацбезопасности.Общество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым