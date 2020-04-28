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Пентагон официально опубликовал три видео с НЛО

02:27, 28.04.2020
Пентагон официально опубликовал три видео с НЛО

Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи, сделанных с бортов боевых самолетов. На этих роликах можно заметить непонятные объекты, которые эксперты квалифицируют как «неопознанные воздушные явления».

В Пентагоне отмечают, что записи уже утекли в Сеть и ВМС США даже признавали подлинность видео.

Подчеркивается, что тщательный анализ роликов не выявил никаких элементов, угрожающих нацбезопасности.

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