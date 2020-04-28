Пентагон официально опубликовал три видео с НЛО

Министерство обороны США опубликовало три видеозаписи, сделанных с бортов боевых самолетов. На этих роликах можно заметить непонятные объекты, которые эксперты квалифицируют как «неопознанные воздушные явления».

В Пентагоне отмечают, что записи уже утекли в Сеть и ВМС США даже признавали подлинность видео.

Подчеркивается, что тщательный анализ роликов не выявил никаких элементов, угрожающих нацбезопасности.