СКР: двое казанцев вывезли мужчину на Волгу и требовали отдать им Mercedes

Следственный комитет уже предъявил обвинение в разбое двум казанцам, пытавшимся отнять у мужчины Mercedes. Теперь в отношении них возбуждено уголовное дело о похищении человека.

По версии следствия, 4 апреля двое 28-летних казанцев избили 36-летнего мужчину у одной из автомоек в Ново-Савиновском районе Казани. Затем они затолкали его в багажник машины и отвезли на берег Волги возле поселка Аракчино. Там злоумышленники избили мужчину, требуя передать Mercedes стоимостью 800 тысяч рублей.

«Однако в дальнейшем, при появлении прохожих, злоумышленники скрылись», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по РТ.

Расследование продолжается отмечают в СКР.