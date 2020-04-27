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В КФУ ответили на обвинения в «сливе» курсовых и дипломных работ

20:18, 27.04.2020
В КФУ ответили на обвинения в «сливе» курсовых и дипломных работ
Фото: kpfu.ru

В Казанском федеральном университете ответили на обвинения в отсутствии защиты авторских прав студентов. Один из выпускников вуза нашел свою дипломную работу на сайте готовых курсовых и заявил, что в этом виноват КФУ, публикующий работы в открытом доступе.

Проректор по образовательной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский заявил, что именно публикация работ в открытом доступе работает на защиту авторских прав студентов и сотрудников.

По его мнению сегодня полностью копировать научную работу и в таком виде продавать ее бессмысленно.

«Эти действия бессмысленны ввиду того, что воспользоваться этой работой нельзя. Сейчас ВКР во всех высших учебных заведениях Российской Федерации проходят проверку через систему «Антиплагиат» на предмет заимствований. Система тут же найдет совпадения с работой, которая опубликована на сайте КФУ», — приводит пресс-служба КФУ слова проректора.

ОбществоОбразование Татарстан
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