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Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 78 рублей

15:37, 27.04.2020

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 74—78 рублей за доллар.

На текущей неделе определяющим фактором станет ситуация на нефтяном рынке. Низкие цены на нефть по-прежнему оказывают давление на российскую валюту.

На этой неделе заканчивается налоговый период, что повлечет снижение спроса на рублевую ликвидность.

Среди положительных факторов можно выделить продажу валюты со стороны Центробанка и нейтральную реакцию инвесторов на снижение ключевой ставки ЦБ.

АналитикаЭкономикаФинансы
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