Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 78 рублей

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 74—78 рублей за доллар.

На текущей неделе определяющим фактором станет ситуация на нефтяном рынке. Низкие цены на нефть по-прежнему оказывают давление на российскую валюту.

На этой неделе заканчивается налоговый период, что повлечет снижение спроса на рублевую ликвидность.

Среди положительных факторов можно выделить продажу валюты со стороны Центробанка и нейтральную реакцию инвесторов на снижение ключевой ставки ЦБ.