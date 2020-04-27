В ОПЕК дали прогноз, когда нефть вернется к $40 за баррель

В ОПЕК прогнозируют, что котировки нефти во второй половине 2020 года будут колебаться вокруг $40 за баррель, сообщил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мохамед Акраб.

По его мнению, «рынки начали подавать позитивные сигналы» в последние несколько дней после значительного спада неделей ранее. Согласно прогнозам, в мае — июне мировые цены в среднем вырастут до $35 за баррель.

Также Акраб отметил, что кроме решений ОПЕК++ цены на нефть восстановятся из-за мер, которые были предприняты в некоторых странах, в том числе в Китае и Европе, пишет «Интерфакс».

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз средней цены на нефть в текущем году до $35 за баррель по сравнению с октябрьским прогнозом в $58.



Напомним, 20 апреля из-за низкого спроса на фоне пандемии COVID-19 майские фьючерсы нефти марки WTI упали с $18 за баррель до отрицательных значений. 21 апреля страны-участницы ОПЕК в ходе телеконференции обсуждали ситуацию на мировом рынке нефти.



Также в мае участники сделки планируют обсудить дальнейшее сокращение добычи, сообщали СМИ.

