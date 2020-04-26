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Минниханов присудил премии РТ имени Габдуллы Тукая

13:56, 26.04.2020
Минниханов присудил премии РТ имени Габдуллы Тукая
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о присуждении государственных премий РТ имени Габдуллы Тукая в 2020 году.

Премии получили Идрис Газиев за сольные программы из произведений татарских композиторов и народных песен, Денис Осокин за сборник произведений «Огородные пугала с ноября по март», Лирон Хамидуллин за книги «Дэрменд», «Буранлы тондэ» («В метельную ночь») и «Зарницы на горизонте».

Также премию присудили Ренату Салаватову, Юрию Александрову, Виктору Герасименко и Гулноре Гатиной за постановку оперы Резеды Ахияровой «Сююмбике».

Ранее сегодня Минниханов из-за режима самоизоляции один возложил цветы к памятнику Тукая.

ОбществоКультураВласть Татарстан
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