Новости общества

11:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило о грозе, которая ожидается сегодня

10:14, 26.04.2020
МЧС предупредило о грозе, которая ожидается сегодня
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня, 26 апреля.

Так, по данным Гидрометцентра РТ, местами на территории Татарстана и в Казани ожидается гроза.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +15°С до +20°С.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров