МЧС предупредило о грозе, которая ожидается сегодня

ГУ МЧС РФ по РТ предупреждает об ухудшении погодных условий сегодня, 26 апреля.

Так, по данным Гидрометцентра РТ, местами на территории Татарстана и в Казани ожидается гроза.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается облачная погода. Временами возможен дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 8—13 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +15°С до +20°С.