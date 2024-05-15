«Вывезли скот и технику»: жители села в Татарстане переживают об уничтожении хозяйства

Население пишет жалобы на марийский агрохолдинг, чиновники уверяют — инвестор вкладывается в стройку

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

В редакцию «Реального времени» обратились жители села Чувашская Майна Алексеевского района. Люди обеспокоены тем, что новый собственник хозяйства — ООО «Хузангаевское» в составе СПК «Звениговский» — начал методично «разрушать и вывозить в неизвестном направлении частями все имущество». Население переживает, что руководство компании решило уничтожить хозяйство. Однако в районном сельхозуправлении и администрации муниципалитета приводят другое объяснение. Мнения сторон выслушал корреспондент издания.



«В течение недели все разломали»



Недавние события в селе Чувашская Майна сильно взволновали население. За несколько дней апреля здесь разобрали зерносклады. «Сердце кровью обливается, наблюдая за разрушениями в деревне. В течение недели все разломали», — сообщили сельчане. Как рассказала редакции Галина Семенова, бывшее колхозное имущество, построенное руками местных жителей, сначала досталось ВАМИНу. Но в 2016 году хозяйство продали марийскому агрохолдингу «Звениговский», и в деревне начала заправлять его компания — ООО «Хузангаевское».

— С первых же дней новые хозяева начали с того, что вывезли из хозяйства весь скот, технику, зерно и прочие имеющие хоть какие-то ценности запасы. Дальше начались куда ужаснее события. «Хузангаевское» методично начало разрушать и вывозить в неизвестном направлении частями все имущество колхоза, — сообщила она.

За несколько дней апреля здесь разобрали зерносклады. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

При этом, по ее словам, право собственности в хозяйстве оформлено по данным ЕГРН только на три животноводческие фермы, которые пока еще стоят. Остальное уже практически вывезено. Это автозаправочная станция с емкостями для ГСМ (более шести емкостей из металла вместимостью 5 и 3 тонны), металлический зерноток, автогараж, пилорама, компрессорная, кузница, зерносклады, здания автовесов и так далее. В подтверждение своих слов жители села прислали фотографии.

Всю свою жизнь Галина Семенова живет и работает в этой деревне. В молодости начинала трудиться дояркой, затем стала технологом по воспроизводству стада и в общей сложности проработала в хозяйстве более 30 лет. Сейчас является депутатом Совета Майнского сельского поселения Алексеевского района и очень переживает за будущее родного села.

— К 1 мая они все разрушили. Мельницы еще осенью начали разбирать. Но склады зачем ломать? Они в хорошем состоянии, покрашенные стояли, никакой дождь или осадки не попадали. Это сборная конструкция считается. Все с таким трудом строилось, — рассказала она.

Сейчас Галина Николаевна — депутат Совета Майнского сельского поселения, она очень переживает за будущее села. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

— Все развивалось даже в 90-е годы, несмотря на трудности с оплатой и нехваткой денег. Именно в это время были построены круглые зерносклады, мастерская и фермы, а также основные здания. В общем хозяйство работало и до банкротства ВАМИНа, трудяги получали достойную оплату. Хорошо жила и деревня, — рассказывают сельчане, — Что такое сделали местные жители руководству ООО «Хузангаевское», что оно решило уничтожить хозяйство на корню?

«Реальное время» направило запрос в СПК «Звениговский» и неоднократно пыталось связаться с его руководителем Иваном Казанковым, но на звонки на мобильный он не ответил. На момент публикации не пришел комментарий и из агрохолдинга, он будет опубликован по получении.

«Они строят в Алькеево большой музей — туда материалы вывозят»

Обеспокоенные происходящим жители села написали коллективное обращение в прокуратуру района. В эти дни из ведомства пришел ответ, что письмо перенаправлено в Отдел МВД России по Алексеевскому району. Сотрудники последнего сообщили, что заявление зарегистрировано, «тщательно рассмотрено и приобщено к материалам специального номенклатурного дела». Больше никакой реакции не последовало.

«Склады зачем ломать? Они в хорошем состоянии, покрашенные стояли, никакой дождь или осадки не попадали», переживают сельчане. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

«Реальное время» связалось с начальником Управления сельского хозяйства и продовольствия в Алексеевском районе Газинуром Мусиным. На вопрос: куда вывозят имущество хозяйства, он ответил так:

— Оно же куплено инвестором Иваном Ивановичем Казанковым (глава СПК «Звениговский», — прим. ред.). Они строят в Алькеево большой музей-заповедник — вот туда материалы вывозят они. Зачем разобрали склады? Ну они же считаются их складами, куплены же. В свое время Иван Иванович вложился и выкупил.

Что касается скотины, похоже, у нового собственника нет планов по развитию животноводства в этом селе. «Из этого села он увез скот недавно. Еще недавно там бычки и коровы стояли. Сказал, что там развиваться не будет, коров больше там разводить не будет», пояснил глава районного сельхозуправления. При этом он не согласен с мнением местных жителей, что собственники «Хузангаевского» уничтожают их хозяйство.



— Нет, не согласен. Но этот вопрос не только моего уровня, но и главы администрации. Я лично задавал этот вопрос собственнику: «Иван Иванович, почему ты разбираешь?». Он сказал: «Мне экономически невыгодно». Вот такой ответ у него — пенсионер, аксакал. Я ему говорю: «Там народ», но он вот так сказал, его решение такое. Сейчас мы со своей стороны будем что-то предпринимать. Глава меня по этому вопросу завтра приглашает. Какие-то движения будут. Там есть фермер, и мы хотели, чтобы это здание ему дали в аренду. Вот эта ферма может и будет действовать, поэтому пока не разбирают ее, — сообщил Газинур Мусин.

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Район: «К сожалению, действительно часть помещений разбирается»

Редакция также обратилась с запросом в администрацию Алексеевского района, где сообщили, что инвестор в лице ООО «Хузангаевское» выкупил имущество у предыдущего собственника и «в целях оптимизации производства вкладывает в данное хозяйство ряд значительных инвестиций».

— Так в центральной усадьбе села Куркуль построен новый современный высокотехнологичный животноводческий молочный комплекс на 3 тысячи коров, куда были сконцентрированы животные из других мелких низкорентабельных деревенских ферм. Построена новая машинно-тракторная мастерская, построено несколько крупных зернохранилищ, административное здание, закуплена и смонтирована мощная зерносушилка, — сообщил нашему изданию заместитель руководителя исполкома Алексеевского района Олег Леденцов.

По его словам, за счет инвестора приобрели ряд современной дорогостоящей техники, а производственные показатели в хозяйстве значительно возросли.

«К сожалению, действительно часть помещений разбирается для строительства комплекса в селе Куркуль», — признал замглавы исполкома. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

Население из деревень по-прежнему продолжает работать в данном хозяйстве, добавил чиновник:

— На работу трудящихся из деревень доставляют несколько вахтовых автобусов. В хозяйстве организовано бесплатное трехразовое горячее питание. Установлена достойная заработная плата. Кроме этого ежемесячно всем работникам выдается бесплатно натуральная оплата в виде мяса и колбасных изделий. К сожалению, действительно часть помещений разбирается для строительства комплекса в селе Куркуль, — признал замглавы исполкома.

Но при этом безработицы нет, уверяет он. По его информации, на данный момент в районе имеется 95 вакансий с заработной платой от 45 тысяч рублей.

«Все развивалось даже в 90-е годы»

«Реальное время» адресовало вопросы по ситуации в Чувашской Майне и министру сельского хозяйства и продовольствия РТ. Марат Зяббаров обещал взять этот случай в Алексеевском районе на контроль:

— «Хузангаевское» же там лет 10 уже сидит, что там за фермы? Какие-нибудь старые фермы, наверное, оставались. Сегодня «Хузангаевское» строит рядом большие мегафермы, может быть, они собирают комплекс в одном месте. Что касается поголовья, у них снижения нет — у этого холдинга. Они собирают на одну площадку, строят там. У них очень большие фермы в Алексеевске и Алькеево, и они все формируют на один участок. Наверняка это старая ферма. Они свои старые фермы, как я знаю, в аренду сдавали, может, перестали. Видимо, настолько старое было, раз разобрали. Но мы выясним, — сообщил он.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров обещал взять этот случай в Алексеевском районе на контроль. предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Первый колхоз «Канаш» в селе Чувашская Майна создали в 1929 году. В дальнейшем в 1957-м он вошел в укрупненный колхоз «Победа», а в 1987-м из него выделился колхоз «Рассвет», который действовал до 2003-го. Жители деревни работали преимущественно в подразделении ООО «Сэт Иле», которое занималось в основном полеводством и молочным скотоводством.

В советское время деревня одной из первых в районе получила электричество — местные мастера сами построили маленькую гидроэлектростанцию. Вокруг разбили плодово-ягодный сад, где выращивали даже арбузы, а медовая пасека давала вкуснейший мед, вспоминают старожилы.

Жители Чувашской Майни работали преимущественно в «Сэт Иле», которое занималось в основном полеводством и молочным скотоводством. предоставлено realnoevremya.ru Галиной Семеновой

До 2010-х годов со всей округи сюда съезжались жители близлежащих деревень и районов, чтобы воспользоваться услугами местных мельниц. Перерабатывали зерно не только на зернофураж на малой мельнице, но и на большой мельнице получали первоклассную муку нескольких сортов, а также отруби. Действовала пилорама и снабжала пиломатериалом колхоз, местных жителей и население других деревень.

Раньше в селе работала кузница, действовали зерноток, 5 зерноскладов, 3 фермы для КРС, 2 телятника, 2 летних лагеря, 2 конюшни, автомастерская, пара автовесов. Сельский автопарк насчитывал порядка двух десятков различной техники: трактора, комбайны, легковые и грузовые машины, пожарная машина. Поголовье крупного рогатого скота до краха ВАМИНа, которому перешло колхозное имущество в 2003 году, составляло более 500 голов. Кроме того, здесь держали более двух десятков лошадей, в том числе тягловых пород. Местные аграрии обрабатывали более 2 тысяч гектаров паевых земель.



Сейчас жители Чувашской Майны опасаются, что с разрушением этого хозяйства, активное население начнет уезжать в поисках работы, и село тоже начнет приходить в упадок.

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