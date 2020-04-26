В КНДР опровергли смерть Ким Чен Ына

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос в Twitter опроверг сообщения СМИ о том, что глава КНДР Ким Чен Ын умер.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына ложна и злонамеренна», — написал он (на твит обратило внимание агентство Bloomberg).

Ранее The New York Post сообщило, что Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии. До этого в апреле американские СМИ писали, что здоровье лидера КНДР якобы ухудшилось после операции.