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Происшествия

В КНДР опровергли смерть Ким Чен Ына

08:10, 26.04.2020
В КНДР опровергли смерть Ким Чен Ына
Фото: kremlin.ru

Глава Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос в Twitter опроверг сообщения СМИ о том, что глава КНДР Ким Чен Ын умер.

«Информация о тяжелом состоянии здоровья нашего маршала Ким Чен Ына ложна и злонамеренна», — написал он (на твит обратило внимание агентство Bloomberg).

Ранее The New York Post сообщило, что Ким Чен Ын умер или находится в «вегетативном» состоянии. До этого в апреле американские СМИ писали, что здоровье лидера КНДР якобы ухудшилось после операции.

Происшествия
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