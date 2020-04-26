Центр гигиены и эпидемиологии РТ закупит оборудование на 110 млн рублей у петербургской компании

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» подвело итоги тендера на поставку оборудования. Победителем аукциона стало ООО «Аналит Продактс», которое исполнит контракт за начальную цену в 109,8 млн рублей.

Вторым участником было ООО «Компания спектроскопия». Обе они не подали предложения по цене, говорится в сообщении на сайте госзакупок. Поэтому заказчик выбирал победителя по второй части заявок, а стоимость контракта осталась на начальном уровне.

Согласно техзаданию, Центру гигиены и эпидемиологии понадобилось оборудование чтобы проверять нет ли в продуктах незаявленных веществ. Самыми дорогими в списке оборудования являются два жидкостных и один газовый хромато-масс-спектрометры.

ООО «Аналит Продактс» зарегистрировано в Санкт-Петербурге, следует из открытых источников. Гендиректором компании является Галина Краева. Ей же принадлежит доля в 30%. Еще 60% числятся за Ильей Гринштейном, а оставшиеся 10% — за Александром Ивановым. Основным видом деятельности компании является «Торговля оптовая неспециализированная».