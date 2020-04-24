Минниханов разрешил татарстанским чиновникам отчитаться о доходах до 1 августа

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому республиканские чиновники могут представить сведения о доходах и имуществе за 2019 год до 1 августа. Обычно эти данные должны подаваться до 1 апреля.

Также документ обязывает кабмин РТ предоставить аналогичное разрешение руководителям госучреждений.

Фактически документ приводит республиканское правовое пространство в соответствие с федеральным. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал такой же указ, позволяющий чиновникам повременить с декларациями. Госслужащие и депутаты получили возможность отчитаться о доходах за прошлый год позже, чем обычно.

Напомним, что депутаты Госсовета РТ уже опубликовали свои декларации.