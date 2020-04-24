Полицейские прикрыли бизнес спекулянтов по продаже медицинских масок и антисептиков

В Казани сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявили группу, которая спекулировала медицинскими масками.

Полицейские задержали в офисе одного из торговых центров супружескую пару. Стражи порядка предотвратили продажу 12 тысяч масок общей стоимостью 354 тысячи рублей. Документов на средства индивидуальной защиты у пары не было, клиентов они искали через интернет.

Оперативки изъяли в офисе 1 280 медицинских масок, 42 защитных костюма, 12 упаковок по 5 литров этилового спирта. Всего изъято 13 280 медицинских масок.

В действиях семейной пары усматриваются признаки незаконной предпринимательской деятельности и незаконного обращения незарегистрированных медицинских изделий, передает оперштаб по борьбе с коронавирусом в РТ.

Ранее в Татарстане возбудили 13 уголовных дел за подделку лекарств и справок.

