Пара из Казани не может вернуться в домой из-за кота, которого отказываются регистрировать на рейс

Фото: из личного архива героев материала

Семейная пара из Казани Антон и Ольга не могут вернуться домой в период пандемии из-за того, что авиакомпания отказывается регистрировать их кота на рейс.

Семья улетела в Индию еще до начала пандемии, до Нового года. Сейчас Морозовы хотят вернуться на родину, однако их отказываются пускать на самолет вместе с животным.

«Говорят, это эвакуационный рейс, а на самом деле он ввозной, за 400 мы билеты готовы купить. Но кота не дают провезти. Все необходимые документы имеются», — рассказала Ольга в соцсети.



Пара не намерена отступать, они заявляют, что не бросят питомца в чужой стране.



История нашла большой отклик среди пользователей. Люди благодарят владельцев кота за преданность и желают не отчаиваться. Некоторые предлагают владельцам кота схитрить: дать животному снотворное и тихонечко пронести в сумке или даже под одеждой, «как будто вы беременная».