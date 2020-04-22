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Журналисты ТНВ выяснили, как челнинцы соблюдают указ о ношении масок в транспорте — видео

23:40, 22.04.2020
Журналисты ТНВ выяснили, как челнинцы соблюдают указ о ношении масок в транспорте — видео
Фото: скриншот

Журналисты ТНВ выяснили, как челнинцы соблюдают указ властей Татарстана о ношении масок в общественных местах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Как рассказала кондуктор трамвая, все, у кого есть маски, надевают их. Людей без маски предупреждают о необходимости носить ее. Но многие пассажиры трамвая все же не пренебрегли мерами безопасности.

Однако ситуация обстоит хуже в автобусах. Многие здесь без масок, но водители автобусов разводят руками — не пускать их в транспорт у них полномочий нет.

Общество Татарстан
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