Резидент «Иннополиса» займется производством систем физической безопасности крупных объектов

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Компания InnoSTage, которая вошла в число резидентов ОЭЗ «Иннополис», займется развитием одной из разработок — автоматизированной системы по мониторингу физической безопасности крупных объектов.

Система предназначена для оперативного управления безопасностью предприятия. Разработка фиксирует все события от систем управления безопасностью, автоматически запускает сценарии реагирования на нештатные ситуации, дает рекомендации сотрудникам по отработке инцидентов, моделирует развитие ситуации с учетом оперативной информации.

В систему внедрены инструменты искусственного интеллекта. Они помогают автоматизировать процесс классификации инцидентов для обнаружения неявных ситуаций, которые «живой» оператор может пропустить.

Данная разработка может применяться без ограничений как в государственных структурах, так и в коммерческих. Например, систему можно использовать в составе комплекса «Умный город», пояснили «Реальному времени» в пресс-службе компаний InnoSTage.

Напомним, наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» принял новыми партнерами четыре компании. Еще восемь стали резидентами.

