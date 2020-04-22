Набсовет ОЭЗ «Иннополис» утвердил проекты «Альфа-Банка», S7 и еще 10 компаний

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» принял новыми партнерами четыре компании. Еще восемь стали резидентами.

В число партнеров вошли «Альфа-Банк», S7 TechLab (входит в группу S7), «РСХБ-Интех» (структура «Россельхозбанка») и «Акронис-Инфозащита».

Разработчики «Альфа-Банка» будут заниматься в Иннополисе развитием цифровой платформы банка. Они займутся международными переводами, привязкой карт в интернет-магазинах и обменом валюты.

S7 будет работать над блокчейн-платформой, которую компания создала для B2B-расчетов. «РСХБ-Интех» займется технологическими решениями для автоматизации деятельности «Россельхозбанка», а «Акронис» планирует доработать решения резервного копирования и защиты данных на основе искусственного интеллекта.

Резиденты также будут заниматься проектами в области высоких технологий. «Оргнефтехим АйТи» займется разработкой программного комплекса для проектирования и эксплуатации крупных промышленных объектов и объектов коммунального хозяйства.

«Инностейдж Центр Разработок» создаст систему мониторинга физической безопасности объектов. Компания «Умная корова» представила проект автоматизированной системы по управлению молочно-товарной фермой. «Свежие решения» разработают экосистему микросервисов для управления малым и средним бизнесом.

«Центр образовательных компетенций НТИ» будет создавать научно-образовательные комплексы на базе симуляторов для робототехнических систем.

«РуНедра» готовит платформу для взаимодействия участников процесса разработки, согласования и экспертизы проектной документации на организацию полигонов закачки пластовых вод и подземных хранилищ газа.

Компания «Цифровой сервис провайдер» займется разработкой российского программного обеспечения для электронной агрегации интернет-трафика и трафика мобильных операторов в потребителей цифровых товаров и услуг.

Проект компании «Эвотэк-Мирай Геномикс», реализуемый при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, предполагает разработку продукции для генетической диагностики коронавирусной инфекции методом изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp.