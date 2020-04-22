Набсовет ОЭЗ «Иннополис» утвердил проекты «Альфа-Банка», S7 и еще 10 компаний
Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» принял новыми партнерами четыре компании. Еще восемь стали резидентами.
В число партнеров вошли «Альфа-Банк», S7 TechLab (входит в группу S7), «РСХБ-Интех» (структура «Россельхозбанка») и «Акронис-Инфозащита».
Разработчики «Альфа-Банка» будут заниматься в Иннополисе развитием цифровой платформы банка. Они займутся международными переводами, привязкой карт в интернет-магазинах и обменом валюты.
S7 будет работать над блокчейн-платформой, которую компания создала для B2B-расчетов. «РСХБ-Интех» займется технологическими решениями для автоматизации деятельности «Россельхозбанка», а «Акронис» планирует доработать решения резервного копирования и защиты данных на основе искусственного интеллекта.
Резиденты также будут заниматься проектами в области высоких технологий. «Оргнефтехим АйТи» займется разработкой программного комплекса для проектирования и эксплуатации крупных промышленных объектов и объектов коммунального хозяйства.
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