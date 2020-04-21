Герман Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях

Председатель правления Сбербанка Герман Греф посоветовал россиянам хранить сбережения в рублях при условии, что основные траты они производят в отечественной валюте. Этому благоволит и нынешний прогнозируемый уровень инфляции, который на сегодня составляет ниже 4%, объяснил Греф в ходе большого интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову в прямом эфире «Сбербанк TV».



«Нужно переживать за устойчивость каждой отдельной валюты: доллара, евро, рубля или швейцарского франка. И поэтому, если у вас есть сколь-нибудь значимые накопления, то лучше создавать так называемую корзину валют. Если у вас все траты в рублях, то лучше, конечно, хранить деньги в рублях. Я не вижу никакой проблемы при том уровне инфляции, который мы имеем сегодня, а мы сегодня вышли на уровень ниже 4%», — отметил Греф.

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