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Средняя зарплата в Татарстане выросла до 37,1 тыс. рублей

15:41, 21.04.2020
Средняя зарплата в Татарстане выросла до 37,1 тыс. рублей
Фото: realnoevremya.ru

По итогам января — февраля 2020 года в Татарстане средняя зарплата работников предприятий и организаций составила 37,1 тыс. рублей. Это на 8,1% больше, чем год назад, сообщается на сайте Татарстанстата.

Реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 5,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, в январе в Татарстане уровень средней зарплаты достиг 37 040 рублей.

Экономика Татарстан
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