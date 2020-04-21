Герман Греф рассказал, пора ли забирать деньги из Сбербанка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что самое надежное место для хранения «последних» денег сегодня — это возглавляемая им кредитно-денежная организация.

В ходе большого интервью главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам в прямом эфире «Сбербанк TV» Андрей Макаров на правах вкладчика поинтересовался у собеседника: «Пора деньги из Сбербанка забирать или я уже опоздал и это надо было сделать до того, как началось интервью?»

«Андрей Михайлович, вы опоздали принести сюда последние деньги, потому что сегодня самое надежное место для ваших денег — это Сбербанк», — с улыбкой ответил Греф.

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