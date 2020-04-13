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ЦБ утвердил новые правила открытия счетов в банках во время самоизоляции

03:32, 13.04.2020
ЦБ утвердил новые правила открытия счетов в банках во время самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Центробанк до 1 июля разрешил банкам открывать счета новым клиентам дистанционно.

Как сообщается на сайте регулятора, речь идет о счетах для перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке. По версии ЦБ, в условиях пандемии коронавируса важно, чтобы финансовые сделки могли проходить без необходимости посещения офисов.

Ранее в Госдуме объяснили порядок начисления процентных доходов по вкладам, которые превышают один миллион рублей.

ЭкономикаБанки
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