ЦБ утвердил новые правила открытия счетов в банках во время самоизоляции

Центробанк до 1 июля разрешил банкам открывать счета новым клиентам дистанционно.

Как сообщается на сайте регулятора, речь идет о счетах для перечисления пенсий, стипендий, алиментов или платежей по ипотеке. По версии ЦБ, в условиях пандемии коронавируса важно, чтобы финансовые сделки могли проходить без необходимости посещения офисов.

Ранее в Госдуме объяснили порядок начисления процентных доходов по вкладам, которые превышают один миллион рублей.