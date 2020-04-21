В Татарстане сотрудницу почты обвиняют в присвоении пенсий

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В Альметьевске сотрудница «Почты России» обвиняется в присвоении 27 тысяч рублей, предназначенных для выплаты пенсии жителям района. Об этом сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, 34-летняя сотрудница Альметьевского межрайонного почтамта УФПС «Татарстан Почтасы» присвоила около 217 тыс. рублей, вверенных ей для выдачи пенсий. Свою вину она не признала.

В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, передает ведомство.

