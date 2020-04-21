Среди новых заболевших есть четверо детей — оперштаб РТ

Фото: Реальное время

Из 50 новых заболевших 40 человек проходят лечение на дому. Остальные 10 госпитализированы, передает оперштаб по борьбе с вирусом в РТ.



Возрастные категории заболевших:

до 18 лет — 4,

от 18 до 30 — 4,

от 30 до 50 — 19,

от 50 до 60 — 16,

от 60 до 70 — 7,

от 70 до 80 — 0,

от 80 до 90 — 0.



Одиннадцать больных находятся в Казани, 16 — в Набережных Челнах. В Тюлячинском районе выявлены семь заразившихся, еще четыре в Дрожжановском районе РТ. Чуть меньше, трое зарегистрированы в Сармановском районе. По два человека болеют в Альметьевском и Лаишевском районах. По одному инфицированному в Мамадышском, Тукаевском, Алексеевском, Кукморском, Балтасинском районах.

Трое выписаны из больницы.



Напомним, за последние сутки диагноз подтвердился у еще 50 человек.