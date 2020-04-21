Аграриев РТ поддержат на 15,1 млрд рублей

Сумма господдержки сельхозпроизводителей на 2020 год составляет 15,1 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей — из бюджета РФ и 10 млрд рублей — из бюджета РТ.

Эти суммы направят на приобретение минеральных удобрений (1,5 млрд рублей), повышение продуктивности в молочном скотоводстве (1,2 млрд рублей), техперевооружение (1,7 млрд рублей), а также на гранты начинающим фермерам, семейным фермам, кооперативам (900 млн рублей) и субсидии ЛПХ (около 500 млн рублей).

Конкурс грантов уже объявлен, напомнил министр Марат Зяббаров.