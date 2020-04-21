Президент ГК «Финам» рассчитывает, что российская экономика восстановится к концу года

Фото: Олег Яровиков / bashinform.ru

Президент ГК «Финам» Владислав Кочетков считает, что сейчас на экономику больше влияет пандемия коронавируса, нежели обвал цен на нефть. Он заявил, что если простой завершится в ближайшие недели, то в конце года экономика «покажет более позитивную ситуацию». Если же простой затянется на несколько месяцев, «Великая депрессия отдыхает».



«Но все-таки я оптимист. Думаю, та же Европа начнет работать уже в мае, Китай уже работает (хотя статистика по нему не самая благоприятная). Поэтому думаю, что четвертый квартал принесет нам восстановление цен на нефть и всех связанных с ним моментов — бюджета, рубля и всего остального. Ресурсы для этого в российской экономике и финансовой системе есть», — прокомментировал эксперт.

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