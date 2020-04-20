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Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

21:31, 20.04.2020
Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной
Фото: realnoevremya.ru

Во время торгов на бирже стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые обрушилась ниже $0. Таким образом цены на марку впервые стали отрицательными.

Напомним, что за сегодняшний день стоимость нефти этой марки обрушилась с $9 до отрицательной.

Нефтяной рынок стал рушиться в начале этого года, когда Россия отказалась оставаться в сделке ОПЕК+ по сокращению добычи. Российская сторона объяснила это дискриминирующими условиями. В итоге Саудовская Аравия и другие участники сделки также не стали сокращать добычу, и цены на нефть стали падать. Они продолжили обвал и после того, как страны-участники сделки договорились о новом этапе сокращения добычи углеводородов.

АналитикаПромышленностьНефтьЭкономикаФинансы
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