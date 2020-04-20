В Челнах из-за пожара на общем балконе эвакуировались жильцы многоквартирного дома

В Набережных Челнах произошел пожар в многоквартирном доме 8/4 в поселке ГЭС. Из-за горящего на общем балконе мусора были вынуждены эвакуироваться 32 жильца дома.

Сообщение о возгорании поступило в 11.55, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. Выехавшие пожарные обнаружили, что площадь пожара составила 6 кв. м. Огонь был потушен в 12.05.

К приезду спасателей дом самостоятельно покинули 32 человека, среди которых 6 детей.

Причина пожара устанавливается.