Синоптики: дожди, ветер и снег сохранятся в Татарстане в ближайшие три дня

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Со вторника по четверг на территории Татарстана ожидаются дождь, ветер и даже снег. Причиной стал южный циклон, выходящий на республику.

Завтра, 21 апреля, в отдельных районах РТ возможна гроза. Утром и днем ожидается усиление восточного ветра порывами до 15—20 м/с, местами до 24 м/с. В среднем температура воздуха днем составит 6—11 градусов выше ноля, но местами может подняться до +18°С.

В среду же Татарстан окажется в тыловой части циклона, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ. Метеорологи прогнозируют дождь и мокрый снег. Сила ветра составит 15—20 м/с. Днем похолодает до 4—9 градусов Цельсия.

В четверг, 23 апреля, сохранится сильный ветер. Пройдет снег и мокрый снег, возможна метель. Температура воздуха не поднимется выше +6°С. Местами установится временный снежный покров, ночью и утром на дорогах образуется гололедица.

Ранее Гидрометцентр республики объявил штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз и ветра. Об этом предупредили в татарстанском главке МЧС РФ.