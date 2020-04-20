В Татарстане построят два новых физкультурно-оздоровительных комплекса

Фото: Олег Тихонов

В 2020 году Татарстан планирует закупить два комплекта спортивно-технологического оборудования.

Они будут использованы при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов для Центров развития внешкольного спорта в Казани и Набережных Челнах.

Данные комплексы включают в себя искусственные покрытия для футбольного поля размером 60х30м, трибуну для зрителей на 100 мест, покрытие для беговых дорожек вокруг футбольного поля и под силовыми тренажерами, хоккейную коробку и отапливаемые блок-контейнеры для раздевалок, уличные тренажеры, стойки, а также оборудование для занятий легкой атлетикой.

Закупку планируется осуществить в рамках проекта «Детский спорт» с софинансированием из федерального и регионального бюджетов.