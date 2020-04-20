СМИ: почти 2 млрд человек не смогут воспользоваться приложениями Apple и Google

Приложениями американских корпораций Apple и Google по отслеживанию передвижений в условиях пандемии коронавируса не смогут воспользоваться почти 2 млрд человек. Причина — устаревшие телефонные аппараты.

Приложения создаются для помощи медикам в отслеживании контактов заразившихся коронавирусом.

«Основное технологическое ограничение [на использование новых приложений] связано с тем, что в ходу много аппаратов, которые не оснащены необходимой технологией беспроводной связи Bluetooth или новейшей операционной системой», — приводит газета Financial Times слова аналитика компании CCS Insight Бена Вуда.

Отмечается, что большинство людей, для которых будет недоступно это приложение, относятся к категории населения с низким доходом и к старшему поколению, которые по сути более уязвимы к коронавирусу нового типа.

Напомним, что конкурирующие за лидерство на цифровом рынке корпорации Apple и Google договорились о сотрудничестве. Компании договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

