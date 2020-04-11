Apple и Google объединят усилия для борьбы с коронавирусом

Конкурирующие за лидерство на цифровом рынке корпорации Apple и Google договорились о сотрудничестве. Компании договорились разработать технологию, которая позволит вычислять контактировавших с носителями нового коронавируса.

Пока описание работы сервиса выглядит довольно просто. Смартфоны будут через Bluetooth отслеживать другие смартфоны поблизости, сообщается на сайте Apple. Приложение будет создавать базу данных с возможными «контактными». От пользователей потребуется указывать, если у них вдруг выявят COVID-19. После этого система сама проанализирует, с кем за последнее время контактировал пациент. Им придет предупреждение о возможном инфицировании. Имя зараженного при этом будет скрыто.

Компании обещают запустить приложение уже в мае. Сначала оно будет встроено в официальные приложения организаций здравоохранения. Но в следующие месяцы ее встроят непосредственно в операционные системы Android и iOS, и скачивать отдельное приложение не потребуется. Apple и Google подчеркивают, что ключевым принципом новой технологии будет конфиденциальность данных пользователей.