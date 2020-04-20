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Казань и Уфа вошли в десятку городов, соблюдающих самоизоляцию

09:43, 20.04.2020
Казань и Уфа вошли в десятку городов, соблюдающих самоизоляцию
Фото: realnoevremya.ru

Казань и Уфа вошли в первую десятку городов, жители которых соблюдают самоизоляцию, приводит «Райффайзенбанк» результаты своего исследования.

Самой дисциплинированной оказалась Москва, второе и третье место — у Санкт-Петербурга и Сочи.

Столица Татарстана заняла в этом рейтинге четвертое место, а столица Башкирии замкнула пятерку лидеров.

В банке изучили транзакции клиентов с 28 марта по 12 апреля в супермаркетах, аптеках, городском транспорте, заправках и других категориях офлайн-трат. Чаще всего жители городов с веденным режимом самоизоляции сократили траты на покупку одежды и мебели офлайн, рестораны и транспорт. При этом расходы на онлайн-покупки одежды, мебели и товаров из категории «все для дома» резко возросли, пишет РБК.

ОбществоАналитика БашкортостанТатарстан
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