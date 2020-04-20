На пожаре в поселке Чебакса погиб мужчина

Фото: МЧС по РТ

На пожаре в поселке Чебакса в Казани погиб мужчина, еще один пострадал.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило в экстренные службы вчера в 12.40.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение частного жилого дома 5 степени огнестойкости, размером в плане 6х8 метров, и надворных построек 5х15 метров. Огонь мог распространиться на соседний дом.

После тушения спасатели обнаружили в доме тело человека, его личность предстоит установить, еще одного человека с ожогами 1 степени передали медикам скорой помощи.

Причину пожара предстоит установить, передает пресс-служба МЧС по РТ.