Рустам Минниханов поздравил православных христиан с Пасхой

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал официальное поздравление православных христиан с с окончанием Великого поста и светлым праздником Воскресения Христова.

В своем обращении он отметил, что рад за то, что верующие в полной мере осознают ответственность в период эпидемии. В этом году празднование Пасхи требует от людей разных национальностей и вероисповеданий выдержки и терпения.

«Христос указал миллионам своих последователей путь к высшему совершенству, заповедовав честно и смиренно нести свой крест, созидательно трудиться, жить в мире и согласии с окружающими, заботиться о больных и неимущих. К сожалению, в нынешнем году празднование Пасхи проходит в непростых условиях борьбы с коварной эпидемией, которая требует от всех нас — людей разных национальностей и вероисповеданий — тесной консолидации физических и духовных сил, выдержки и терпения. Искренне рад, что православные татарстанцы, наравне с мусульманами и представителями других религий, в полной мере осознают ту высокую степень ответственности перед Богом и обществом, которая лежит на всех нас, и неукоснительно следуют непреходящим ценностям милосердия и человеколюбия», — гласит обращение.