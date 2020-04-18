В Турции назвали возможные сроки открытия туристического сезона

Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая, об этом сообщил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

По его мнению, перелом с ситуацией с коронавирусом наступит в конце апреля. «Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — заявил он.

Эрсой добавил,что первыми в Турцию в конце мая приедут туристы из Азии, передает телеканал NTV.