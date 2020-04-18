Жительница Казани, застрявшая в Камбодже, пожаловалась на нападение — видео

Фото: кадр видео из соцсети

В соцсетях распространяется видео, записанной жительницей Казани, которая застряла в Камбодже из-за пандемии. Девушка рассказала, что жители страны обозлены на вех иностранцах так, что нападают на них посреди оживленных улиц.



Девушка ждет вылета из страны уже больше трех недель. Ее обратные билеты были аннулированы.

«В этой стране находиться уже опасно, так как на иностранцев нападают. Люди начинают звереть, учащаются нападения и кражи. У меня был украден телефон. Сегодня меня пытались схватить, поймать, и я не знаю, что сделать, но все обошлось. [...] В этой стране мне находиться уже страшно», — рассказала она.

Ранее в Казань прибыл рейс из Таиланда. Прибывших туристов отправили на обсервацию в санаторий «Ливадия».